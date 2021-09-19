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Эксклюзив Эха 23:09, 19 сентября 2021

КПРФ объективно должна набрать более 23-25 процентов по итогам выборов – зампред ЦК КПРФ Афонин

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Президиума, заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.
«Те экзитполы, которые дает федеральный канал, мы считаем там результат КПРФ занижен. У нас линейка высоких результатов, начиная от Дальнего Востока, продолжается на центр России и даже на южные регионы. Но, к сожалению, сейчас мы видим, что на многих территориях начинают приостанавливать подсчет голосов. Конечно, КПРФ объективно больше, чем 23 и 25 процентов должна набрать и плюс провести своих одномандатников», — сказал он.
Ю.Афонин добавил, что наблюдатели от КПРФ фиксируют нарушения на выборах.
«С точки зрения видеонаблюдения, наши штабы фиксируют факты нарушений, у нас будет возможность там, где на видео зафиксированы грубые нарушения закона, уже даже после выборов оспаривать. Сейчас в очередной раз ситуация сложилась в Приморском крае там были вскрыты сейф-пакеты, мы под камеры это зафиксировали. Если эти сейф-пакеты будут признаны недействительными, наш кандидат Самсонов побеждает», — заключил он.
Политик отметил, что «и электронное голосование, и трехдневное голосование ухудшают возможности оппозиционных партий, дает власти больше административный мобилизационный ресурс».
«Мы считаем, что мы совершенно правильно сделали, когда своего избирателя призвали прийти проголосовать 19 числа. С точки зрения сегодняшнего дня было видно, что люди шли, их не вели, не заставляли, не принуждали. Поддержка людей у нас весомая», — подчеркнул он.
Ю.Афонин также заявил, что КПРФ намерена выявлять все нарушения, произошедшие в ходе выборов.
«У нас работают центры видеонаблюдения, мы будет анализировать, что ночью происходило вчера и сегодня. Принимать решение о том, оспаривать [результаты выборов], признавать или не признавать будет решать президиум ЦК партии. У нас работала большая команда, мы ее не распускаем, мы отсмотрим все видеокамеры за весь период, выявим все и по каждому решению в этот раз мы точно доведем. Это принципиальная наша позиция: каждый вброс, каждая манипуляция, каждая фальсификация, если она будет выявлена, мы будем доводить до конца. Никто не бросит после выборов эту работу», — заключил он.


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