В девяти регионах подводят итоги губернаторских выборов

В подавляющем большинстве субъектов действующие руководители или же исполняющие обязанности глав администраций набирают за 80% голосов. Именно такой результат, в частности, по первым подсчетам набирает нынешний губернатор Тверской области Игорь Руденя. Немногим больше пока результаты руководителей Ульяновской и Тульской областей.

Другим, согласно данным Центризбиркома, удалось получить еще более высокий результат. Например, в Туве обработана треть протоколов, и там исполняющий обязанности главы республики Владислав Ховалыг набирает почти 94% голосов. А в Мордовии единоросс Артем Здунов и вовсе, как утверждается, получает почти 97% — правда, пока обработано менее 1% протоколов.

Между тем в Хабаровском крае исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев, который был назначен вместо арестованного Сергея Фургала, имеет значительно более скромный результат — менее 58% после обработки 80% протоколов. Правда, этот показатель пока также означает победу Дегтярева в первом туре.

Еще в двух регионах — Северной Осетии и Карачаево-Черкессии — глав субъектов избирали местные парламенты.