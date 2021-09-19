Z Архив новостей новости
5 5 6 2740
22:39, 19 сентября 2021

ЦИК: «Единая Россия» получила большинство в Госдуме

фото: Максим Стулов / «Ведомости»
фото: Максим Стулов / «Ведомости»
Партия «Единая Россия», согласно предварительным результатам выборов в Госдуму, получила простое большинство голосов в парламенте после обработки 15% протоколов и с учетом голосования по одномандатным округам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦИК РФ.

По данным Центризбиркома, «Единая Россия» получает более 240 мест из 450, из них 148 мест получают одномандатники.

По федеральному округу у «Единой России» 41,6%, что дает партии минимум 93 места. Таким образом, партия уже получает свыше 240 мест из 450.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Российский МИД назвал вторжение СССР в Польшу в 1939 году «освободительным походом» «Народы Западной Белоруссии и Западной Украины встретили советских солдат с ликованием», — говорится в информационном сообщении ведомства…

5 295 6 35473 17.09
Новости

фото: Yael Ilinsky / Facebook Россиянка, проголосовавшая в Израиле трижды по поправкам к Конституции, снова сообщила о повторном голосовании Аналогичная ситуация была и на голосовании по поправкам к Конституции…

5 46 6 5944
Блоги

+ Обращение Владимира Путина в преддверии выборов депутатов Государственной Думы Обращение Владимира Путина в преддверии выборов депутатов Государственной Думы Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию, на ваше стремление избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины…

5 57 6 7807 16.09
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

И это свобода? Кто и зачем проводит эксперименты на детях На наших глазах зародилась и институализируется социальная педофилия. За «радужными перспективами раскрепощения» скрывается извращенное, уродское мировоззрение…

5 127 6 21890 13.09
Новости

Лидер КПРФ предрек массовые протесты в России по итогам выборов По мнению Геннадия Зюганова, сегодня каждый второй готов принять участие в уличных акциях…

5 41 6 17388
Блоги

Обвиняемые в убийстве пенсионерки не имеют отношения к общежитию для мигрантов Об этом сообщил на встрече с жителями глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев, ссылаясь на документы, полученные от Следственного комитета…

5 114 6 20761 15.09
Блоги

Алексей Дьяченко бывший зять Бориса Ельцина

Ельцин и расстрел Белого дома Все члены президентской семьи отчётливо понимали, что один бронетранспортёр не спасёт в случае проигрыша. Да и десять бронетранспортёров не спасут. И никакая охрана не спасёт…

5 123 6 22247 17.09
Блоги

Юрий Самодуров правозащитник, бывший директор Музея и общественного центра им. А. Д. Сахарова (власти считают иноагентом)

Мое самое последнее об «Умном голосовании» Участие избирателей в выборах в Госдуму по шаблону «Умного Голосования» официально названную цель этого проекта не обеспечивает, но при этом парадоксальным образом обеспечивает рост политического авторитета самого Навального…

5 46 6 9816 15.09
Новости

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов Сайт Центризбиркома, по данным экспертов, включил защиту от копирования данных с результатами выборов В случае, если необходимо скопировать числа с сайта ЦИКа, они заменяются на случайные символы…

5 35 6 7408
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Выборы, лучик света. Донбасс с нами! Как быть тем, кто КрымНаш, кто лоялен Президенту, но против партии власти и текущих репрессий, и закручивания гаек? За кого нам голосовать?

5 63 6 13439 11:27
Блоги

Борис Акунин писатель

Почему я считаю «Умное голосование» ошибкой «УГ» создавало впечатление какого-то несимпатичного махинаторства. Голосовать за сталиниста, чтобы насолить Путину? Никакая рациональная аргументация не убедит обыкновенного, беспартийного человека, что это достойный поступок…

5 33 6 7308 21:46
Блоги

Владимир Пастухов политолог, научный сотрудник University College of London

Красный бумеранг Призрак коммунистов бродит по России. Он роется в избирательных урнах и ищет в них списки для «Умного голосования». Сначала умно прокатили коммунистов, поддержав Ельцина, теперь собрались прокатить путинцев, поддержав коммунистов. Такой вот бумеранг…

5 38 6 8867 21:29
Блоги

+ «Прошу у вас снисхождения и милосердия» 02:23 «Прошу у вас снисхождения и милосердия» Кассационный суд не стал смягчать приговор Михаилу Ефремову…

5 187 6 46355 15.09
8читать ;смотреть
Интервью Информационный канал

гости: Матвей Ганапольский, Алексей Венедиктов, Юрий Гурман, Владимир Рыжков, Сардана Авксентьева, Аббас Галлямов, Евгений Шевченко, Владимир Жириновский, Владимир Пастухов, Глеб Павловский, Константин Костин, Николай Новичков

Итоги выборов в России 3528112

5 43 6 11148 20:05
задать вопрос (1)
Блоги

Петиция. Мы требуем отмены законов об «иноагентах» Законодательство об «иноагентах» — откровенно дискриминационное и неправовое: оно противоречит Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод…

5 68 6 17928 14.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Лучшее враг нехорошего Отмены закона об инагентах никакой не будет. Ибо если его отменят, у западных партнёров будет полное ощущение безнаказанности как в давлении на российские СМИ за рубежом, так и в участии в политической жизни через своих агентов влияния на территории нашей страны…

5 98 6 25769 18.09

Популярное за неделю

Новости

В центр Москвы стянуты дополнительные силы полиции Усиление наблюдается на фоне сообщений о возможных акциях протеста…

5 31 6 143957
Интервью Разбор полета

Павел Фельгенгауэр гость: Павел Фельгенгауэр военный обозреватель

Вот опять мы в том же самом месте, как в каком-нибудь 1982-1983 году, на пороге новой большой войны. Но посмотрим. Один раз обошлось – может быть, и в другой раз обойдется…

5 78 6 67142 13.09
#слушать 50:55 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3527940
«К 40-летию отмены смертной казни в Западной Европе»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 4 6 6273 10:12
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Путин на карантине Пройдут выборы, с народом можно будет уже не заигрывать. И вот тогда вполне возможны радикальные меры, которые вам совсем не понравятся…

5 52 6 129241 13.09
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Русь 200 Русь 200 Путин рискует, война с Украиной, секрет Ивлеевой, нафталин, Зиничев и Александр Невский…

5 148 6 98780 13.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9264368
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5028450

Сегодня в эфире