В Госдуму, судя по первым подсчетам голосов, может пройти новая партия

Пятипроцентный барьер преодолели «Новые люди» — у них пока чуть больше 7%, чуть больше чем у ближайших преследователи — «Справедливой России». Лидирует в голосовании «Единая Россия» — у нее больше 40%, за ней идут КПРФ и ЛДПР почти 24% и 9% соответственно.

Партия власти также лидирует в 131 одномандатном округе, КПРФ в 10, «Справедливая Россия» в пяти. Еще в трех округах выигрывают кандидаты от «Новых людей», «Гражданской платформы» и самовыдвиженец.

Пока, как отмечает «Новая газета», у «Единой России» все еще нет конституционного большинства (то есть двух третей).