Военный самолет разбился в США, повреждены три строения

При падении военного самолета на город Лейк Уорт в американском штате Техас ранены только оба катапультировавшихся пилота, на земле пострадавших нет, сообщил шеф местной пожарно-спасательной службы Райан Артур, передаёт РИА «Новости».

По его словам, в результате аварии учебного самолета повреждения получили три постройки в населенном пункте, который расположен к западу от крупного города Далласа.

«Повреждены три строения. К счастью, (из жителей) никто не пострадал. Оба пилота госпитализированы», — сказал Артур на брифинге для прессы.

Одного из летчиков нашли на земле, второй запутался в проводах.

По словам пожарного, самолет упал «фактически на заднем дворе». «Нам очень повезло. Все могло бы быть куда хуже, если бы имело место прямое попадание в жилой дом», — сказал он.