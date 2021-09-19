Кандидат Рыжков о голосовании в Москве: Данные электронного голосования могут оказаться определяющими

Кандидат в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 37 Владимир Рыжков считает, что данные электронного голосования в Москве могут оказаться определяющими. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В эти минуты получаем ключи по электронному голосованию и может быть в течение получаса мы получим данные, как проголосовали электронно. А это очень много людей, у меня по округу 40 тысяч человек. Для нас это абсолютно «черный ящик», мы понятия не имеем, какие там будут данные по электронному голосованию. И может так получится, что по моему округу проголосуют больше людей, чем на участках. Поэтому данные электронного голосования могут оказаться определяющими.», — сказал он.

По словам Рыжкова, по участкам явка избирателей составила 18-20%, в отличие от количества числа зарегистрированных на электронное голосование.

«По электронному голосованию высокая. Может это связано с тем, что это миллион призов, квартиры, машины, денежные бонусы привлекли большой слой избирателей, которые обычно не голосуют», — предположил политик.