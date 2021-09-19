ЦИК: После обработки 10% протоколов в Госдуму проходят пять партий, включая «Новых людей»

Партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» преодолевают 5-процентный барьер по итогам обработки 10% протоколов. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в информационном центре ЦИК.

«Единая Россия» набирает 38,85% голосов, КПРФ — 24,94%, ЛДПР — 9,57%, «Новые люди» — 7,83%, «Справедливая Россия — За правду» — 6,75%.

В избирательных участках по всей стране идет подсчет голосов. Последние пункты для голосования полчаса назад закрылись в Калининградской области.