«Голос»: На прошедших выборах была аномальное высокое количество сообщений о нарушениях

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Совета Движения в защиту прав избирателей «Голос»* Юрий Гурман.

«Можно уже сейчас говорить, что поступало большое количество сообщений о нарушении прав наблюдателей и представителей членов с правом совещательного голоса, от кандидатов от партий. Аномально высокое по сравнению с другими выборами количество сообщений, в которых говорит о силовом или каком-то другом давлении на наблюдателей и членов с правом совещательного голоса. Что были попытки выдворения», — рассказал он.

По словам Гурмана, подобные сообщения поступали из Татарстана, из Уфы, что именно там происходили столкновения и потасовки на избирательных участках.

«Этот рейтинг (по нарушениям на избиркомах) постоянно меняется в зависимости от того, какие регионы проявляют в тот или иной момент свою активность. В лидерах на данный момент на 20.00 (мск) по сообщениям именно в день голосования 19 сентября — это Москва, МО, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Самарская область», — отметил он.

После окончания дня голосования, по словам Ю.Гурмана, будет проводиться разбор всех поступивших сообщений о нарушениях.