Венедиктов: В Москве было подано 220 тысяч заявлений на надомное голосование 

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал главный редактор «Эха Москвы», руководитель московского штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

«Надомников в связи с ковидом увеличилось, было 220 тысяч заявлений», — сообщил он.

Венедиктов отметил, что комиссии не справлялись с таким количеством желающих проголосовать на дому. «Там надо было посылать двух членов комиссии и двух наблюдателей, а стольких нет. А потом люди говорят — мы не пустим четыре, только один пусть зайдет в мою квартиру. А без наблюдателей нельзя, закон не дает права. И тут два закона сталкивается. И наблюдатели пишут жалобы, что их не пустили, мы не видели, что было честно. Эта тема болезненная, мы с ЦИКом и мэрией, кстати, говорили, что надо менять и делать более гибкой эту инструкцию голосования «, — рассказал он.

В столице около часа назад закрылись участки для голосования на трехдневных выборах.