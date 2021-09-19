В России завершилось голосование на выборах в Госдуму

Последние участки закрылись в Калининградской области. Одновременно завершились и выборы местных парламентов и губернаторов.

Несмотря на то, что голосование закончилось несколько минут назад, из сибирских и дальневосточных регионов уже стали поступать предварительные итоги местных выборов. Так, в Хабаровском крае после обработки 60% протоколов на выборах губернатора лидирует исполняющий обязанности главы региона Михаил Дегтярев.

По данным Центризбиркома, он набирает 57% голосов. В Туве обработали меньше половины протоколов, но там у и. о. главы республики Владислава Ховалыга, как утверждается — почти 95% голосов.

В Алтайском крае, где выбирали депутатов регионального заксобрания, у «Единой России» после обработки первых протоколов — около трети голосов, КПРФ идет на втором месте, набрав почти 24%.

Схожие показатели и на выборах думы Томской области — там, правда, у правящей партии показатели начали снижаться. На Чукотке на выборах в местную Думу «Единая Россия» пока набирает почти половину голосов избирателей, а на втором месте с результатом чуть более 20% идет ЛДПР.

Параллельно в различных Telegram-каналах появлялись неофициальные данные экзит-полов. В них утверждалось, что «Единая Россия» в различных регионах набирает от 30 до 45%, а также 5% барьер, помимо остальных парламентских партий, преодолевала партия «Новые люди».