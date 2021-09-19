Венедиктов: Функцией «переголосования» в электронном голосовании на начало дня воспользовались 214 тысяч человек

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал главный редактор «Эха Москвы», руководитель московского штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

«На начало дня 214 тысяч, 12,5% переголосовали. Это очень хорошая функция, и я рад, что мы тогда на ней настояли», — сообщил он.

Венедиктов также рассказал, что попытки атак на систему ДЭГ не увенчались успехом. «Я знаю, что голосование электронное не удалось сфальсифицировать в течение четырех циклов голосования. Ни взлома, ни вброса, и теперь можно сказать и ни слома тоже, хотя атака была. И призывалась. И я Жданову Ивану сказал, что ваша атака, она хлипкая была какая-то. И мы посмеялись с ним, потому что мы не знаем — его атака, не его», — отметил он.

Всего в электронном голосовании в Москве приняли участие миллион 943 тысячи человек.