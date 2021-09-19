Венедиктов: Явка в Москве на электронном голосовании составила 96,5%

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал главный редактор «Эха Москвы», руководитель московского штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

«96,5% явка — это миллион 943 тысячи проголосовавших», — сообщил он.

Венедиктов отметил, что электронная явка выше, чем на голосовании по поправкам в Конституцию в прошлом году. «Это означает, что эта явка чуть получше, чем была, то есть отношение к электронке, во время голосования по Конституции, по процентам — это рекорд, по голосам — тоже рекорд», — отметил он.

В столице закрылись участки для голосования на трехдневных выборах.