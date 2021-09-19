В столице закрылись участки для голосования на трехдневных выборах

После одного из обходов члены УИКа №2627 вернулись с ящиком с 15 бюллетенями, на которые есть лишь 14 заявлений на надомное голосование.

Одна избирательница пыталась проголосовать на участке, но обнаружила, что кто-то уже написал за нее заявление на надомное голосование с ее паспортными данными и подписался. Заявление это комиссия сначала предъявила независимому члену УИК с правом совещательного голоса Антону Абрамову и членам ТИКа, а затем потеряла.

Причем 15 скомпрометированных бюллетеней уже опустили в КОИБ, куда все это время продолжалось голосование. В итоге избирательница обратилась в полицию, на участок приехал один из кандидатов по этому округу — выдвинутый КПРФ и поддержанный «Умным голосованием» Михаил Лобанов.

Даже по его требованию ни с какими документами Абрамова председатель УИК знакомить не стала, а прибывшее на место подкрепление из ТИКа ее поддержало. Лобанов вызвал наряд полиции.

От «Единой России» в этом округе баллотируется ведущий канала «Россия24» Евгений Попов. Незадолго до выборов он вместе с супругой Ольгой Скабеевой стал фигурантом расследования соратников Навального — те нашли у пары недвижимость на 300 млн рублей.