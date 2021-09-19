Американские власти запросили информацию о вмешательстве в выборы в Госдуму

В Вашингтоне отреагировали на соответствующие заявления Москвы и намерены провести расследование, рассказал российский посол Анатолий Антонов. Его слова приводит агентство ТАСС. Ранее в МИД говорили, что претензии связаны с отказом иностранных IT-компаний блокировать запрещенный в России контент.

В России уже несколько недель блокируют сайт «Умного голосования». В первый день выборов Apple и Google удалили из своих онлайн-магазинов в России приложение «Навальный», в котором была эта функция. Кроме того команда оппозиционера рассказала о давлении на проект на площадках YouTube и Terlegram.