Z Архив новостей новости
5 4 6 1758
19:31, 19 сентября 2021

Американские власти запросили информацию о вмешательстве в выборы в Госдуму

В Вашингтоне отреагировали на соответствующие заявления Москвы и намерены провести расследование, рассказал российский посол Анатолий Антонов. Его слова приводит агентство ТАСС. Ранее в МИД говорили, что претензии связаны с отказом иностранных IT-компаний блокировать запрещенный в России контент.

В России уже несколько недель блокируют сайт «Умного голосования». В первый день выборов Apple и Google удалили из своих онлайн-магазинов в России приложение «Навальный», в котором была эта функция. Кроме того команда оппозиционера рассказала о давлении на проект на площадках YouTube и Terlegram.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Российский МИД назвал вторжение СССР в Польшу в 1939 году «освободительным походом» «Народы Западной Белоруссии и Западной Украины встретили советских солдат с ликованием», — говорится в информационном сообщении ведомства…

5 301 6 34602 17.09
Новости

Лидер КПРФ предрек массовые протесты в России по итогам выборов По мнению Геннадия Зюганова, сегодня каждый второй готов принять участие в уличных акциях…

5 44 6 15446
Блоги

+ Обращение Владимира Путина в преддверии выборов депутатов Государственной Думы Обращение Владимира Путина в преддверии выборов депутатов Государственной Думы Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию, на ваше стремление избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины…

5 57 6 7720 16.09
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

И это свобода? Кто и зачем проводит эксперименты на детях На наших глазах зародилась и институализируется социальная педофилия. За «радужными перспективами раскрепощения» скрывается извращенное, уродское мировоззрение…

5 127 6 21731 13.09
Блоги

Алексей Дьяченко бывший зять Бориса Ельцина

Ельцин и расстрел Белого дома Все члены президентской семьи отчётливо понимали, что один бронетранспортёр не спасёт в случае проигрыша. Да и десять бронетранспортёров не спасут. И никакая охрана не спасёт…

5 123 6 21849 17.09
Блоги

Обвиняемые в убийстве пенсионерки не имеют отношения к общежитию для мигрантов Об этом сообщил на встрече с жителями глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев, ссылаясь на документы, полученные от Следственного комитета…

5 114 6 20741 15.09
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Выборы, лучик света. Донбасс с нами! Как быть тем, кто КрымНаш, кто лоялен Президенту, но против партии власти и текущих репрессий, и закручивания гаек? За кого нам голосовать?

5 44 6 9104 11:27
Блоги

Юрий Самодуров правозащитник, бывший директор Музея и общественного центра им. А. Д. Сахарова (власти считают иноагентом)

Мое самое последнее об «Умном голосовании» Участие избирателей в выборах в Госдуму по шаблону «Умного Голосования» официально названную цель этого проекта не обеспечивает, но при этом парадоксальным образом обеспечивает рост политического авторитета самого Навального…

5 46 6 9775 15.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Лучшее враг нехорошего Отмены закона об инагентах никакой не будет. Ибо если его отменят, у западных партнёров будет полное ощущение безнаказанности как в давлении на российские СМИ за рубежом, так и в участии в политической жизни через своих агентов влияния на территории нашей страны…

5 106 6 25085 18.09
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

+ Срочное воскресенье Срочное воскресенье Нам пытаются нанести поражение до выхода на поле. Но это не повод для того, чтобы не выйти на этот матч в полном составе…

5 83 6 19988 11:56
8читать ;смотреть
Блоги

+ «Прошу у вас снисхождения и милосердия» 02:23 «Прошу у вас снисхождения и милосердия» Кассационный суд не стал смягчать приговор Михаилу Ефремову…

5 186 6 46322 15.09
8читать ;смотреть
Блоги

Петиция. Мы требуем отмены законов об «иноагентах» Законодательство об «иноагентах» — откровенно дискриминационное и неправовое: оно противоречит Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод…

5 66 6 17584 14.09
Блоги

Карина Орлова журналист

Черное лицо белого превосходства как главная надежда республиканцев Фанаты Ларри Элдера звучат как обозленный и малограмотный сам Ларри Элдер — или как многие колумнисты, эксперты и журналисты в России, в том числе и многие мои коллеги, в своем обычном состоянии и риторике…

5 123 6 32652 14.09
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Еще раз об иностранном вмешательстве Это важное психотерапевтическое средство, позволяющее властям чувствовать себя более-менее комфортно — по крайней мере не ощущать себя людьми, ненавидимыми населением собственной страны…

5 72 6 19990 09:12
Блоги

+ «Это не один, не два — несколько десятков человек» 00:23 «Это не один, не два — несколько десятков человек» Владимир Путин подчеркнул, что в течение нескольких дней ему придется соблюдать режим самоизоляции…

5 122 6 35113 16.09
8читать ;смотреть
Блоги

Эхо-кино

+ Создатели фильмов «Т-34» и «Движение вверх» представляют тизерный трейлер экшн-драмы «Чемпион мира» Создатели фильмов «Т-34» и «Движение вверх» представляют тизерный трейлер экшн-драмы «Чемпион мира» В главных ролях – Константин Хабенский, Иван Янковский, Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков, Диана Пожарская и другие…

5 46 6 13239 15.09
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

В центр Москвы стянуты дополнительные силы полиции Усиление наблюдается на фоне сообщений о возможных акциях протеста…

5 28 6 136731
Интервью Разбор полета

Павел Фельгенгауэр гость: Павел Фельгенгауэр военный обозреватель

Вот опять мы в том же самом месте, как в каком-нибудь 1982-1983 году, на пороге новой большой войны. Но посмотрим. Один раз обошлось – может быть, и в другой раз обойдется…

5 78 6 66640 13.09
#слушать 50:55 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3527940
«К 40-летию отмены смертной казни в Западной Европе»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 8 6 4663 10:12
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Путин на карантине Пройдут выборы, с народом можно будет уже не заигрывать. И вот тогда вполне возможны радикальные меры, которые вам совсем не понравятся…

5 51 6 128748 13.09
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Русь 200 Русь 200 Путин рискует, война с Украиной, секрет Ивлеевой, нафталин, Зиничев и Александр Невский…

5 146 6 98509 13.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9263762
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5028302

Сегодня в эфире