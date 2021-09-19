Энергетические компании в Великобритании закрываются из-за повышения цен на газ

Аналитики прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации. Удара цен первыми не выдержали небольшие компании. Как сообщает ВВС пять уже объявили о закрытии, а еще четыре могут последовать вслед за ними на следующей неделе. С августа розничные цены на газ выросли на 70%, а с начала тарифы увеличились в 3,5 раза.

Мелким фирмам приходится закрываться, передавая клиентскую базу более крупным, чтобы не оставить дома без тепла и электричества. Проблемой озаботились в правительстве. Министр энергетики Великобритании Кваси Квартенг провел около двадцати встреч с представителями компаний, а также с руководством Управление рынков газа и электроэнергии.

По итогам он сказал, что у регулятора есть все возможности для того, чтобы банкротства поставщиков не повлияли на обеспечение населения соответствующими услугами. При этом он настаивает на диверсификации поставщиков и развитии альтернативных видов энергетики.

В начале года на энергетическом рынке страны работало около 70 компаний. Аналитики предполагают, что может остаться всего 10.