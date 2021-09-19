Космический экипаж с актрисой Юлией Пересильд провел первую предполетную тренировку на Байконуре

Как сообщает «Роскосмос», основная и дублирующая команды примерили полетные скафандры, протестировали герметичность экипировки и заняли места в корабле. Их познакомили с местами размещения грузов в бытовом отсеке и спускаемом аппарате и выполнили работу с оборудованием, которым они должны будут воспользоваться на борту МКС.

Запуск запланирован на 5 октября. На корабле «Союз» на станцию должна прибыть съемочная группа фильма «Вызов» — режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и командир корабля космонавт Антон Шкаплеров.