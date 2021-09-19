Заместитель госсекретаря США все еще не получила российскую визу

Так посол в Вашингтоне Анатолий Антонов ответил на вопрос о возможном скором визите Виктории Нуланд.

Газета «Коммерсантъ» пишет, что приезд дипломата предварительно планируется на ноябрь. С ней, скорее всего, встретятся заместители министра иностранных дел.

При этом некоторые источники издания не исключили, что у нее может состояться переговоры и с заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком.

Нуланд все еще находится в так называемом «черном списке» российских властей, ей запрещен въезд в страну.