ЦИК: Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв набирает 57,6% голосов после обработки 40,7% протоколов

Об этом передаёт корреспондент «Интерфакса» из информационного центра ЦИК.

Кандидат Марина Ким от «Справедливой России — За правду» набирает 24,61% голосов.

Владимир Парфенов от «Партии пенсионеров» — 10,05%, кандидат Бабек Мамедов от партии «Родина» получает 3,36%,