ЦИК: Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв набирает 57,6% голосов после обработки 40,7% протоколов

2021-09-19T18:39:00+03:00
2021-09-19T18:43:35+03:00
https://echo.msk.ru/news/2906308-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3528186.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Об этом передаёт корреспондент «Интерфакса» из информационного центра ЦИК.
Кандидат Марина Ким от «Справедливой России — За правду» набирает 24,61% голосов.
Владимир Парфенов от «Партии пенсионеров» — 10,05%, кандидат Бабек Мамедов от партии «Родина» получает 3,36%,