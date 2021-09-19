В нескольких регионах уже завершились выборы губернаторов

О результатах в двух регионах — Хабаровском крае и Республике Тува — пока можно судить лишь по экзит-поллам.

Согласно этим данным, действующие руководители субъектов побеждают уже в первом туре. Так, в Хабаровском крае экзит-полл Фонда «Общественное мнение» отдает первенство исполняющему обязанности губернатора Михаилу Дегтяреву с результатом почти 62%.

На втором месте, как утверждается, представительница партии «Справедливая Россия — За правду» Марина Ким: ее упомянули около 25% опрошенных. «Единая Россия» на этих выборах не выставляла своих кандидатов.

В Туве, согласно экзит-поллу одного из федеральных каналов, исполняющий обязанности главы республики Владислав Ховалыг от «Единой России» набрал почти 85% голосов, на втором месте — представительница КПРФ, но у нее лишь 6,5%.

Еще в двух регионах губернаторов избирали местные парламенты. В Карачаево-Черкессии главой республики вновь стал Рашид Темрезов, занимающий свою должность 10 лет. А в Северной Осетии избран Сергей Меняйло, который с апреля был исполняющим обязанности. За обоих кандидатов депутаты проголосовали единогласно.

Всего выборы губернаторов проходят в 12 регионах, из них в трех субъектах руководителей выбирают депутаты. Помимо этого, почти в половине регионов проходят выборы в местные законодательные собрания.