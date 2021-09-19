В России завершается трехдневное голосование

На Дальнем Востоке и в значительной части Сибири избирательные участки уже закрылись и там подсчитывают голоса. По последним данным Центризбиркома, явка превысила 40%.

Сигналов о нарушениях больше, чем на предыдущих выборах, рассказал радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель общественного движения «Голос» Григорий Мельконьянц.

«Фото и видео вбросов приходят не из одного, не из двух регионов, а из разных, что говорит о том, что эта технология стала активно применяться. Благодаря этим остаткам видеонаблюдения, которое еще сохранилось, удается на видео эти факты запечатлеть, представлять общественности и избирательным комиссиям. Но судя по разбросанности этих сигналов и сообщений, подтвержденных фото— и видеоматериалами, можно предположить, что это происходит и на других участках, потому что такие фальсификации на одном участке не делаются. Поэтому, конечно, требуется дополнительный контроль в тех зонах, откуда поступили эти сигналы о фальсификациях, чтобы были дополнительно проверены соседние участки на предмет аналогичных преступлений», — подчеркнул он.

Григорий Мельконьянц добавил, что многие избирательные комиссии враждебно настроены по отношению к наблюдателям. Эксперт связывает это с тем, что членов избиркомов заранее предупреждали о готовящихся провокациях с целью сорвать выборы. Движение «Голос» российские власти считают иностранным агентом.

Независимые наблюдатели зафиксировали более 3,5 тысяч сообщений о возможных нарушениях. Центризбирком признал достоверность только восьми вбросов бюллетеней в шести регионах. В одном из них, Адыгее, возбуждено уголовное дело. Глава Центризбиркома Элла Памфилова также обратила внимание на возможные нарушения в Петербурге.

Руководитель ЦИК призвала петербургскую комиссию принять меры вплоть до увольнения председателя территориального избиркома в ответ на нарушение правил хранения сейф-пакетов. По словам Памфиловой, налицо очевидное преступление. Член ЦИК Николай Левичев уточнил, что речь идёт об инциденте в Московском районе Петербурга. Прошлым вечером сейф с бюллетенями выносили за пределы участка, в это время документы могли подменить.

О нарушениях в ночное время также сообщали из других районов города. В Кировском у металлических ящиков, куда должны были поместить документы после закрытия участков, обнаружили съёмное дно. В Адмиралтейском работники участковых комиссий после ночного совещания в администрации закрылись в помещениях без наблюдателей, при этом к ним не пускали даже других сотрудников избиркомов.

Уже днём суды начали получать иски об отстранении членов комиссий. Больше всего таких дел поступило во Фрунзенский районный суд, который удалил с участков всех, чьи дела успел рассмотреть. А под вечер горожане стали сообщать, что видят в списках для надомного голосования своих знакомых и родственников, которые не просили доставить им урны.

В Москве об очередных нарушениях стало известно на западе столицы. Член УИК номер 2627 с правом совещательного голоса от «Справедливой России», Антону Абрамов, обнаружил, что члены комиссии ездят на надомное голосование с заранее заполненными паспортными данными избирателей — это грубое нарушение закона. Одна из избирательниц пришла голосовать на участок в субботу и обнаружила, что уже проголосовала на дому.

Заявление, заполненное якобы от ее имени, с ее слов, было подписано не ей. Она обратилась в полицию и написала жалобу в УИК. Ее жалоба не рассмотрена до сих пор, заявление комиссия, с ее слов, потеряла. Антону не дают знакомиться с книгами избирателей и другими документами. Он написал уже около 10 жалоб, большая часть не рассмотрена до сих пор.

Более того, сегодня приехали неизвестные мужчины крепкого телосложения и кавказской национальности, представились сотрудниками ТИКа и начали угрожать Антону. Присутствующие на участке наблюдатели от «Единой России» настаивают, что нарушений не было, и Антон с самого начала создает «конфликтную обстановку».

На этом участке борются выдвинутые от КПРФ и поддержанный «Умным голосованием» Михаил Лобанов и телеведущий Евгений Попов, которого поддерживает «Единая Россия».

В России также впервые на выборах в Госдуму голосуют электронно. Такая возможность есть у жителей Москвы, Севастополя и еще пяти регионов, которые заранее зарегистрировались. В Москве записались больше двух миллионов человек, из них проголосовали более 93%, по данным общественного штаба наблюдения за выборами.

На портале YouTube появился ролик, на котором неизвестный голосует от имени жителей непризнанной ЛНР. Он заходит на портал «Госуслуг», имея их логины и пароли, и голосует за «Единую Россию».

Как отмечает «Новая газета», манипуляции с голосами в кадре проходят на реальном портале «Госуслуг».