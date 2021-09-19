Кынев: Результаты голосования могут привнести сюрпризы из-за неожиданно высокой явки

Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Александр Кынев.

«Явка как таковая будет выше, чем она была в 2016 году. Мы видим тренд на повышение явки по Сибири. Остальное все по Дальнему Востоку прогнозируемо, то есть мы видим падение ЛДПР ожидаемое, которое переходит к «Новым людям» и частично к «Справедливой России». Мы видим по городам довольно высокий рост голосования за оппозицию. Я думаю, что результаты будут очень интересными», — сказал он.

Кынев подчеркнул, что много жалоб поступает на дистанционное голосование из-за рубежа, многие не могут проголосовать.

«Москвичи, проживающие за рубежом — Израиль, Франция, Германия — жалуются, что не могут проголосовать с утра дистанционно. Либо это сознательно блокируются иностранные IP-адреса, либо что-то еще, но проблема имеет место быть». — отметил он.