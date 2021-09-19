Российские власти продолжают бороться с электоральной стратегией соратников политика Алексея Навального

Соратники оппозиционера утверждают, что Роскомнадзор потребовал от корпорации Google заблокировать очередные онлайн-документы со списками рекомендуемых кандидатов на выборах.

Ранее мессенджер Telegram возобновил работу ботов «умного голосования» для пользователей с иностранными номерами телефонов. Однако для россиян доступ к специальной программе, с помощью которой соратники Навального рекомендуют кандидатов на выборах, все еще закрыт.

Кроме того, минувшей ночью видеохостинг YouTube по требованию Роскомнадзора заблокировал два ролика, в которых шла речь об «умном голосовании». Теперь при попытке открыть видео всплывает уведомление, что контент заблокирован на территории страны по требованию государственных органов.

Ограничения затронули и Google Docs, через которые соратники оппозиционера распространяли списки рекомендуемых кандидатов. При этом все ресурсы можно открыть либо за пределами России, либо с использованием VPN.

За несколько дней до старта голосования магазины приложений для телефонов Google и Apple удалили приложение «Навальный» с функцией «умного голосования». Газета The New York Times писала, что сотрудникам российских представительств корпораций пригрозили уголовным делом, если доступ к сервису не будет ограничен

Несмотря на ограничения, на данный момент рекомендации «умного голосования» по-прежнему распространяются в социальных сетях.