На «Новую газету» совершена еще одна, более мощная кибератака

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь газеты Надежда Прусенкова.

По ее словам, работа сайта была ненадолго восстановлена, но затем была совершена повторная DDos-атака мощностью в 10 гигабит в секунду.

«К 17.00 нам удалось восстановить работу нашего сайта. И в этот момент мы зафиксировали, что начинается новая — более мощная DDos-атака, мощностью в 10 гигабит в секунду, это количество запросов под миллиард в секунду одновременно. Пока это самая сильная атака, какая она была», — сказала Прусенкова.

По ее словам, в издании все больше это связывают с тем, что сегодня день выборов, а «Новая газета» занимается освещением голосования во всех регионах, в том числе о множественных нарушениях на избирательных участках.

«Для нас становится очевидным, что атаки на наш сайт связаны с избирательной кампанией. Готовим обращение в соответствующие органы и технически пытаемся выяснить, кто и откуда это делает», — сказала пресс-секретарь.