Эксперты обнаружили, что Центризбирком включил защиту от копирования для данных с результатами выборов

При попытке скопировать числа в таблицу вставляются случайные символы. Об этом пишет в Facebook специалист по электоральной статистике Сергей Шпилькин.
Подобная защита помешает большие данные для выявления возможных аномалий в нынешнем голосовании.
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При попытке скопировать числа в таблицу вставляются случайные символы. Об этом пишет в Facebook специалист по электоральной статистике Сергей Шпилькин.
Подобная защита помешает большие данные для выявления возможных аномалий в нынешнем голосовании.