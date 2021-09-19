Явка на электронное голосование в Москве превысила 93%

Об этом сообщили в общественном штабе по наблюдению за выборами.
Ранее на электронное голосование записались больше двух миллионов человек.
Помимо Москвы, через Интернет получили возможность проголосовать жители Севастополя и еще пяти регионов.
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Об этом сообщили в общественном штабе по наблюдению за выборами.
Ранее на электронное голосование записались больше двух миллионов человек.
Помимо Москвы, через Интернет получили возможность проголосовать жители Севастополя и еще пяти регионов.