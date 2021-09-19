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16:09, 19 сентября 2021

Байден и Макрон проведут переговоры по проблеме поставки подлодок в Австралию, которая вызвала дипломатический скандал

Инициатива исходит от Вашингтона. Байден предложил обсудить создавшуюся ситуацию. Об этом рассказал представитель правительства Франции Габриель Атталь. Париж отозвал для консультаций послов в США и Австралии после того, как Канберра решила разорвать на поставку подводных лодок на сумму 66 миллиардов долларов.

В Австралии этот шаг объяснили вступлением в новый союз AUKUS с Великобританией и США и заявили, что военно-морскому флоту страны нужны более современные атомные подводные лодки, которые готовы поставить США.

Между тем, Франция ставит стратегический аспект выше экономического. Страна намерена сохранить влияние в Индо-Азиатском регионе, где есть французские территории. Кроме того, важным фактором остаются и взаимоотношения с Китаем.

Конкретная дата разговора не указывается. Габриель Атталь отметил лишь, что он состоится в ближайшие дни.


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