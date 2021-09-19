Кандидата от «Яблока» в Петербурге, задавшего вопрос о нарушениях на УИК, полиция выдворила с применением силы

Кандидата от партии «Яблоко» в Госдуму и Заксобрание в Петербурге Никиту Сорокина, имеющего инвалидность, полиция удалила с избирательного участка с применением грубой физической силы. Как рассказал сам участник инцидента в эфире радиостанции «Эхо Москвы», сотрудники полиции применили особо жестокие методы выдворения его с участка после того, как он задал вопрос председателю избирательной комиссии о пропаже бюллетеней.

«Мне сообщили, что бюллетени хранят ненадлежащим образом, не поместив их в сейф. Об этом мне сообщили с правом совещательного голоса. Я попытался связаться с председателем комиссии, но она убежала очень быстро и не стала с нами общаться», — рассказал кандидат в депутаты.

По словам Сорокина, прибывшая полиция после разговора с человеком, представившимся как член с правом совещательного голоса, попросила покинуть его территорию УИК, на вопрос – на каком основании – никто ответить не смог. «И стали применять физическую силу и удалять людей. И ко мне применили жесткую физическую силу: стали мне коленями наступать на шею, нажимать на все болевые точки, я не понимаю этого садизма. Затем закинув мою руку за шею, потащили меня за болевые точки под мышками, было ощущение, что это было сделано с целью придушить меня и причинить мне сильную боль. Я долго откашливался и мне не было чем дышать. А потом меня отпустили при условии, что я выйду не через парадный вход, а через тайный. Что меня также удивило, потому что он не был опечатан, а был в доступе рядом с избирательным участком, где пропали бюллетени», — рассказал он.

Сорокин добавил, что, вопреки заявлениям главы Горизбиркома, не получал никаких протоколов, и его общение с полицией не было документально зафиксировано.

«Я подал жалобы в ЦИК, городскую избирательную комиссию, в аппарат уполномоченного. Также я обратился в партию «Яблоко» и обратился в главк с просьбой разобраться в случившемся, почему была применена ко мне физическая сила в таком виде», — заключил он.