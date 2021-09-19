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15:06, 19 сентября 2021

Россия и Франция, по данным агентства Reuters, собираются провести переговоры по вопросу о маркировке шампанского

Ранее был принят закон, по которому шампанским может называться только вино российского производства. Глава комиссии по алкогольной продукции бизнес-ассоциации «Опора России» Максим Каширин сказал радиостанции «Эхо Москвы», что переговоры вряд ли будут иметь серьезные последствия, но необходимы для прояснения позиций сторон.
Каширин допустил, что после переговоров Россия может пойти на незначительные послабления для импортеров.


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