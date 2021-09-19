На Украине на выборах в Госдуму проголосовали около 150 россиян

Это данные на 12 часов, сообщили в российской дипмиссии. Избирательные участки в Киеве, Харькове, Одессе и во Львове. По данным государственной миграционной службы Украины, в стране живут примерно 355 тысяч граждан России. Голосование в диппредставительствах проходит в один день.