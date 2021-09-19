В Берлине у российского посольства проходит акция с требованием освободить Навального и других политзаключенных

В Берлине у российского посольства проходит акция с требованием освободить Алексея Навального и других политзаключенных. Медиакомпания Deutche Welle опубликовала кадры, на которых несколько активистов стоят рядом с баннером и плакатом. К посольству также выстроилась очередь из желающих проголосовать на выборах в Госдуму.
2021-09-19T15:05:29+03:00
2021-09-19T15:05:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:05, 19 сентября 2021
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