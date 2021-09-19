В Берлине у российского посольства проходит акция с требованием освободить Навального и других политзаключенных

В Берлине у российского посольства проходит акция с требованием освободить Алексея Навального и других политзаключенных. Медиакомпания Deutche Welle опубликовала кадры, на которых несколько активистов стоят рядом с баннером и плакатом. К посольству также выстроилась очередь из желающих проголосовать на выборах в Госдуму.