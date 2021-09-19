Наблюдатели на выборах в Государственную думу продолжают фиксировать многочисленные нарушения

Самым частым нарушением в последний день голосования стали вбросы бюллетеней. В подмосковном Нахабино зафиксировали как один из избирателей дважды за час оставил свой голос на одном участке. В Балашихе с УИКа удалили всех под предлогом санитарной обработки, а затем сотрудница комиссии, надев капюшон и темные очки, опустила в урну сразу несколько бланков.

В Кемерово, судя по кадрам, опубликованным в Телеграм-канале «Смерть СМИ в прямом эфире», сотрудники УИКа установили рядом с урной российский флаг и, прикрывая им прозрачный ящик, несколько раз опускают стопки бюллетеней. На соседнем участке камеры и вовсе были отвернуты. В Красноярске, по данным местного телеканала «ТВК Красноярск» избирателю выдали бюллетень с уже проставленной галочкой за правящую партию. Когда же это было замечено, лист забрали и положили в отдельную стопку.

В Краснодарском крае, по сообщениям очевидцев, один из избирательных участков в субботу и воскресенье работает до 14 часов, хотя по всей стране УИКи должны быть открыты до 8 вечера.

В Центризбиркоме официально признали лишь 8 нарушений, связанных с вбросами. За это были уволены трое глав участковых комиссий, лишиться своей должности могут и несколько чиновников.