Космический туризм имеет перспективы развития, но говорить о появлении новой отрасли экономики пока рано – главред N+1

Космический корабль Crew Dragon с непрофессиональным экипажем вернулся на Землю. Главный редактор научно-популярного интернет-издания N+1 Илья Ферапонтов считает, что космический туризм имеет свои перспективы развития, но будет ли это экономически эффективно, и говорить о появлении новой отрасли экономики пока рано. Такое мнение он высказал в эфире «Эха Москвы».

«Впервые частный космический корабль, построенный не на государственные деньги, построенный частной корпорацией, повез на орбиту частных людей, которые не являются профессионалами, не готовились к космическим полетам несколько лет. Это первый настоящий туристический полет. Если дальше это будет развиваться, это будут интересные истории. Другой вопрос в том, что насколько это действительно окажется чем-то экономически эффективным, насколько этот опыт может быть масштабирован», — сказал он.

Ферапонтов отметил, что космос становится доступнее как для туристов, так и для ученых, однако пока неизвестно, какой будет спрос на такого рода путешествия, и «какие пределы снижения издержек в такого рода вещах будут».

«Поэтому говорить о том, что у нас появилась новая отрасль экономики — космический туризм — пока еще рано. Потому что у нас очень приблизительные представления о возможном спросе, о том, до какого уровня могут снижаться цены. Пока это все демонстрация», — сказал он.