Каждый пятый избиратель Петербурга принял участие в выборах за первые два дня голосования

Такие данные сообщили в горизбиркоме. Тем временем наблюдатели рассказывают о новых нарушениях.

Сразу несколько происшествий вокруг сейфов для хранения бюллетеней отметили наблюдатели последней ночью трёхдневного голосования. На юго-западе Петербурга у металлических ящиков, куда должны были поместить документы после закрытия участков, обнаружили съёмное дно. Наблюдатели потребовали опечатать такие сейфы не только со стороны крышки, но и снизу. Члены одной из комиссий отказались это делать. В этом же сейфы на ночь уносили в помещения, где не было видеонаблюдения, причём на одном из них это сделали по распоряжению полицейского. А в центре Петербурга работники участковых избирательных комиссий собрались на ночное совещание в здании администрации адмиралтейского района. Затем, как со ссылкой на сообщения членов участковых комиссий рассказывает телеграм-канал «Ротонда», главы избиркомов разъехались по своим участкам. Других членов комиссий в помещения не пускали полицейские или неизвестные мужчины. Ещё на нескольких участках эти утром на сейфах обнаружили смену печатей, а на видеонаблюдении — перерывы в записи.

Ранее эксперты рекомендовали избирателям голосовать в последний из трёх дней. В то же время большое количество бюджетников на участках Петербурга видели именно в первые часы голосования.