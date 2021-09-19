В Петербурге на кандидата от партии «Яблоко», который утверждает, что его избили полицейские, составили протокол

В Петербурге на кандидата от партии «Яблоко», который утверждает, что его избили полицейские, составили административный протокол. Никите Сорокину вменяют неповиновение сотрудникам полиции, сообщила глава Горизбиркома Санкт-Петербурга Наталья Чечина. Накануне вечером Сорокин зафиксировал пропажу около 300 бюллетеней на одном из избирательных участков и вызвал полицию. Однако прибывшие сотрудники МВД потребовали, чтобы сам кандидат покинул помещение. Как пишет «Новая газета» со ссылкой на наблюдателей, силовики применили удушающий прием и избили кандидата заксобрания города. По сведениям издания, в МВД теперь утверждают, что Никита Сорокин придумал инцидент.