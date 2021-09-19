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Эксклюзив Эха 14:13, 19 сентября 2021

За прошедшие два дня голосования поступило много сигналов о нарушениях на выборах – Мельконьянц

За прошедшие два дня голосования поступило много сигналов о нарушениях на выборах в разных субъектах федерации. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Сопредседатель общественного движения «Голос» Григорий Мельконьянц.

«К нам приходят с жалобами – по ночным хранениям бюллетеней, упаковке сейф-пакетов, по самим сейфам, в которых они должны храниться, по актам, которые должны выдаваться в копиях наблюдателям. Вот все эти процедуры они настолько сложны не только для контроля с точки зрения наблюдателя, но и для выполнения процедур самими челнами избирательной комиссии. Комиссии неправильно приклеивают сейф-пакеты, отрывают вообще контрольную ленту, возмущаются фото— и видеосъемками этого процесса, хотя этот процесс должен идти открыто и гласно», — рассказал он.

По словам Мельконьянца, очень много точек напряжения создано именно из-за того, что эти процедуры непросты для исполнения и при этом создают условия для разных нарушений фальсификаций.

«Много разных сообщений, связанных с тем, что документы не убирались в сейфы, оставались на столах. Какие-то разные ситуации мелкие, крупные, но они связаны с тем, что процедуры сложны для выполнения эти две ночи», — отметил он.

Также Мельконьянц сообщил, что в эту избирательную кампанию отмечено достаточно «немалое количество фактов вбросов», которые зафиксированы на видео, на фото.

«Фото и видео вбросов приходят не из одного, не из двух регионов, а из разных, что говорит о том, что эта технология стала активно применяться. Благодаря этим остаткам видеонаблюдения, которое еще сохранилось, удается на видео эти факты запечатлеть, представлять общественности и избирательным комиссиям. Но судя по разбросанности этих сигналов и сообщений, подтвержденных фото— и видеоматериалами, можно предположить, что это происходит и на других участках, потому что такие фальсификации на одном участке не делаются. Поэтому, конечно, требуется дополнительный контроль в тех зонах, откуда поступили эти сигналы о фальсификациях, чтобы были дополнительно проверены соседние участки на предмет аналогичных преступлений», — подчеркнул он.

По словам Мельконьянца, касательно общего массива сообщений о нарушениях, то это количество превышает то, что было во время избирательной кампании в 2016 году.

«При этом, достаточно большой доли будет надомного голосования, так как это один из способов фальсификаций. Сейчас это точка кипения — много жалоб на то, что фиктивные заявления якобы от имени избирателей составляются, что нарушаются процедуры при надомном голосовании, что избиратели жалуются, что они не вызывали никого», — отметил он.

Мельконьянц добавил, что многие комиссии враждебно настроены по отношению к наблюдателям. Эксперт связывает это с тем, что членов избиркомов заранее активно предупреждали о готовящихся провокациях с целью сорвать выборы.

Российские власти считают «Голос» иностранным агентом.


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