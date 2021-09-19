Корабль Crew Dragon c первым полностью гражданским экипажем этой ночью вернулся на Землю

Об этом сообщила компания Илона Маска SpaceX. Трое суток на орбите провели четыре человека, в том числе оплативший полет миллиардер Джаред Айзекман. «Это важное событие, которое повлияет на развитие космического туризма», — сказал радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор научно-популярного интернет издания N+1 Илья Ферапонтов.

Ферапонтов отметил, что космос становится доступнее как для туристов, так и для ученых.