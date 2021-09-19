Газета New York Times узнала, что глава ядерной программы Ирана был убит с помощью израильского робота

К нему был прикреплен пулемет, и всю конструкцию весом около тонны поместили в кузове пикапа. Саму машину начинили взрывчаткой. Спецоперация, о которой пишет сейчас газета, была проведена в ноябре 2020 года. По утверждению издания израильской разведки, был убит ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде.
2021-09-19T14:08:20+03:00
2021-09-19T14:08:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:08, 19 сентября 2021
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