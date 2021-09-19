Живущая в Израиле россиянка Юлия Ильинская утверждает, что ей удалось проголосовать дважды – и очно, и электронно

Об этом она написала в своем Facebook. Год назад она три раза проголосовала в Израиле по поправкам к российской конституции – через Интернет, а также в посольстве и консульстве. Так Юлия Ильинская хотела продемонстрировать уязвимость системы, но затем против нее в России возбудили уголовное дело, и она до сих пор в розыске.