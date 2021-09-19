В ЦИКе объявили об увольнении трёх глав участковых комиссий из-за нарушений

Глава ведомства Элла Памфилова предлагает лишить должности еще двоих чиновников в разных регионах.

В республике Адыгея, а также в Брянской и Кемеровской областях уже освобождены от должности по одному председателю УИК, на которых были вбросы. Об этом объявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она добавила, что всего по стране подтвердилось восемь случаев таких нарушений. Помимо перечисленных регионов, они произошли в Ивановской и Саратовской областях, и в Подмосковье.

Помимо этого, руководитель ЦИК потребовала уволить председателя одной из комиссий на Ставрополье, и еще одной – в Санкт-Петербурге. В первом случае, где неизвестные какое-то время закрывали тряпками камеру видеонаблюдения на участки. Также Памфилова не исключила, что лишится должности и председатель ТИК Московского района Санкт-Петербурга, где были нарушены правила хранения сейф-пакетов с заполненными бюллетенями. Она подчеркнула, что «здесь налицо очевидное преступление», возможно, сговор.

В свою очередь движение в защиту прав избирателей «Голос», признанное российскими властями НКО-иностранным агентом, сообщило о более чем трёх с половиной тысячах возможных нарушений. Среди них – вброс бюллетеней во время санитарной обработки помещения в Балашихе, и различные случаи принуждения к участию в голосовании.

Тем временем на Дальнем Востоке выборы уже закончились, избирательные участки начали закрываться на Камчатке и на Чукотке.