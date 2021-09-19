Трехдневное голосование завершилось на Дальнем востоке

Избирательные участки закрылись и начался подсчет голосов. Явка на 18 часов по местному времени по выборам в Госдуму составила в Приморье 39%, на выборы в заксобрание региона пришли 38% избирателей, сообщили в избирательной комиссии региона.
2021-09-19T14:02:17+03:00
2021-09-19T14:02:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:02, 19 сентября 2021
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