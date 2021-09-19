В центре Киева сегодня прошла акция за права представителей ЛГБТ-сообщества

По разным оценкам, в марше равенства приняли участие от пяти до семи тысяч человек. Демонстранты потребовали, в частности, принять законопроект по борьбе с дискриминацией и ввести ответственность за преступления на почве нетерпимости. Несмотря на то, что во время акции в центре города собрались и около сотни противников мероприятия, его организаторы отметили, что марш прошел спокойно.
2021-09-19T13:36:56+03:00
2021-09-19T13:36:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:36, 19 сентября 2021
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