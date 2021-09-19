СК возбудило уголовное дело после падения гидросамолета в Ханты-Мансийском автономном округе

Его расследуют по статье о нарушении правил безопасности, которое привело по неосторожности к смерти двух и более лиц. Самолет упал в 85 километрах от города Советский. Он принадлежал предпринимателю, который был на борту вместе с женой. Они погибли.
2021-09-19T13:36:11+03:00
2021-09-19T13:36:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:36, 19 сентября 2021
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