В России второй день выявляют более 20 тысяч новых заболевших коронавирусом

Это данные оперативного штаба. Четвертые сутки подряд в Москве прирост инфицированных превышает две тысячи. Сегодня это почти 2400 человек. Накануне было на несколько сотен больше. Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил рост заболеваемости сезонными факторами и напомнил о необходимости быть осторожными и соблюдать санитарные ограничения. По официальным данным, за сутки от коронавируса скончались 793 пациента. Вчера было 799.