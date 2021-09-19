В России второй день выявляют более 20 тысяч новых заболевших коронавирусом

Это данные оперативного штаба. Четвертые сутки подряд в Москве прирост инфицированных превышает две тысячи. Сегодня это почти 2400 человек. Накануне было на несколько сотен больше. Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил рост заболеваемости сезонными факторами и напомнил о необходимости быть осторожными и соблюдать санитарные ограничения. По официальным данным, за сутки от коронавируса скончались 793 пациента. Вчера было 799.
2021-09-19T13:35:34+03:00
2021-09-19T13:35:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:35, 19 сентября 2021
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