Мессенджер Telegram разблокировал бот «Умного голосования» для пользователей с иностранными номерами телефонов

Для тех, у кого аккаунт зарегистрирован на российский номер, специальная программа, с помощью которой соратники Алексея Навального рекомендуют кандидатов на выборах, все еще недоступна. Бот «Умного голосования» был официально заблокирован в ночь на субботу. Основатель сервиса Павел Дуров пояснил то, что Telegram будет блокировать боты, связанные с агитацией. При этом другие программы, которые давали ложные рекомендации, остались доступными.