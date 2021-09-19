Мессенджер Telegram разблокировал бот «Умного голосования» для пользователей с иностранными номерами телефонов

Для тех, у кого аккаунт зарегистрирован на российский номер, специальная программа, с помощью которой соратники Алексея Навального рекомендуют кандидатов на выборах, все еще недоступна. Бот «Умного голосования» был официально заблокирован в ночь на субботу. Основатель сервиса Павел Дуров пояснил то, что Telegram будет блокировать боты, связанные с агитацией. При этом другие программы, которые давали ложные рекомендации, остались доступными.
2021-09-19T13:34:42+03:00
2021-09-19T13:34:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:34, 19 сентября 2021
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