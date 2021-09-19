Спикер СФ Валентина Матвиенко считает, что фейков о нарушениях на выборах значительно больше, чем реальных фактов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что фейков о нарушениях на выборах значительно больше, чем реальных фактов. Она отметила, что много желающих повлиять на Россию извне, но есть инструменты, которые не позволяют со стороны искажать результаты выборов. Матвиенко подчеркнула, что выборы в России становятся все более демократичными и прозрачными, передает ТАСС.