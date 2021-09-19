Глава ЦИКа Элла Памфилова сообщила, что подтверждены восемь случаев вбросов избирательных бюллетеней

Инциденты зафиксированы в Подмосковье, а также в Адыгее, Брянской, Ивановской, Кемеровской и Саратовской областях. По словам Памфиловой, в трех регионах уволены председатели участковых комиссий, в Адыгее возбуждено уголовное дело. По сведениям ЦИКа, на данный момент недействительными признаны почти 7,5 тысяч бюллетеней. Трехдневные выборы в Госдуму, а также глав 9-ти регионов и депутатов 39-ти заксобраний завершатся этим вечером.