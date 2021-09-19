Россия и Франция планируют провести переговоры из-за спора вокруг российского закона о шампанском

Передает агентство Рейтер. Министры сельского хозяйства обеих стран договорились создать рабочую группу, которая будет пытаться найти выход из ситуации. Согласно закону, шампанским в России можно называть только российское вино. Зарубежная продукция маркируется как игристое вино. Французские производители на время приостановили экспорт в нашу страну.

Руководители комиссии по алкогольной продукции организации «Опора России» Максим Каширин считает, что стороны должны прояснить позиции.

Каширин допустил, что Россия все же пойдет на незначительные послабления для зарубежных поставщиков.