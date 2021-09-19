США намерены закупить у компании «Пфайзер» 500 млн доз вакцины от коронавируса для передачи их нуждающимся странам

США намерены закупить у компании «Пфайзер» 500 миллионов доз вакцины от коронавируса для передачи их нуждающимся странам, сообщает агентство Блумберг. По данным информированного источника, сделана будет заключена в ближайшие дни, а объявят о ней в преддверии саммита по ковиду, который намечен на 22 сентября.

В июне Белый дом уже заключал похожую сделку с «Пфайзер», однако поставки препарата идут крайне медленно, отмечает агентство.