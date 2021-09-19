В России выявлено более 20 тысяч случаев коронавируса, однако их почти на 150 меньше, чем накануне

Подъем, который предсказывают многие специалисты замедлился, но пока неизвестно насколько долго продлиться затишье. Всего в России обнаружено почти 20 тысяч двести новых носителей КОВИД-19. В Москве тоже примерно на 200 случаев меньше, чем накануне. Психологическую отметку в тысячу инфицированных перешагнула Московская область. Тем самым в стране снова три региона с четырехзначными показателями. Тем не менее, столица удерживается среди регионов с минимальными темпами пророста, наряду с Алтаем и Бурятией. Коронавирус зафиксирован во всех 85 субъектах федерации. У 8 процентов россиян заболевание протекает бессимптомно. За сутки с последствиями болезни не справились 793 человека. Это на шесть летальных случаев меньше, чем накануне. Более 13 тысяч граждан страны закрыли больничные.

Почти 41 миллион человек или 28 процентов населения страны прошли вакцинацию двумя компонентами препарата.