Он был возведен в честь чудесного, как считалось, спасения императора Александра III во время крушения царского поезда. Строительство велось на пожертвования меценатов.
Президент России Владимир Путин назвал важным и символичным восстановление Собора в Волгограде.
Патриарх Кирилл освятил воссозданный Собор Александра Невского в Волгограде
Он был возведен в честь чудесного, как считалось, спасения императора Александра III во время крушения царского поезда. Строительство велось на пожертвования меценатов.